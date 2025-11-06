Ралица Паскалева прекръсти племе в „Игри на волята“ на банда

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Банда, а не племе! Така прекръсти Безименните водещата на „Игри на волята“, Ралица Паскалева.

Това стана на съвет при нея, на които наказаните, заради постъпката на Томи трябваше да се номинират.

Като племе без име, без емблема, вие нямате капитан и нямате право да избирате такъв, започна в началото Ралица Паскалева.

Ще ви бъде назначен служебен капитан, който ще води племето до края на жалкото му съществуване. Този капитан е Пекин, тя е попаднала във вашата банда без да е виновна и само по волята на тройката феномени, обясни още тя.

Така след края на номинациите и не без дейното участие на Пекин, която промени играта си, а така и съдбата на Безименните, номинирани са Ивайло и Кристиян.

