Ралица Паскалева събра шампионите в „Игри на волята“ 7

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Четиримата полуфиналисти – Калин, Алекс, Чикагото, Мирослав. Те се събраха за последен път около огъня на „Игри на волята“.

Повече толкова играчи като бройка няма да гледат в очите Ралица Паскалева. Независимо кой днес ще е на четвърто, кой на трето, кой на второ и кой ще е шампион и ще си тръгне със 100 000 лева, то всички вече са шампиони в очите на своите близки, роднини, приятели.

„Алекс, Калин, Мирослав и Чикагото - четири имена, за които цяла България говори сега пред вас четиримата остава само една цел първото място и чека със 100 000 лв. Независимо кой ще го вдигне, накрая всеки един може да бъде горд от постигнатото и всеки един има поне 100 причини да нарича себе си победител. Браво на вас!“, поздрави ги Ралица Паскалева.

Алекс е най-възрастния финалист в историята на състезанията. Тя припомни, че той бе подценяван в началото, но израстваше с всеки изминал ден и ставаше все по-силен и по-силен. Доказа, че възрастта е просто цифра и всички трябва да се съобразяват, когато срещу тях има баща на шест деца.

Калин сподели пред нея, че не си е представял в началото, че ще изкара повече от три-четири седмици.

„Мирослав“, обърна се Ралица Паскалева кът третия полуфиналист: „ти извървя най-трудния път от четиримата. Влезе в предаването през кастинг битка, но попадна на блатото. Канадският вълк показа силата си избегна всички капани и заслужено попадна в топ 4“.

„Чикагото - асът на българските миньори! Човекът, превърнал собствената си красота в идеал когато. В началото разказваше, че имаш почти толкова операция и колкото Шер. Всички се смееха и те подценяваха, но ти Чикаго, доказа че няма как да ти присадят характер. Водеше битки на Арената и в племената“, каза Ралица Паскалева.





За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!