Ралица Паскалева съобщи кой ще спи за последно със стоножките в „Игри на волята“

Кадри: Нова ТВ

Радостина, Николета, Пекин, Алекс - утре със сигурност някой от вас отпада, но пък погледате го от хубавата страна - за някого това ще е последната нощ със стоножките в Изолатора! Това съобщи водещата на „Игри на волята“, Ралица Паскалева на съвета тази вечер при нея.

Четиримата от Безименните са номинирани, след като загубиха две поредни битки срещу Феномените, и утре ще стане ясно кой си тръгва от екстремното риалити.

Съветът при Ралица Паскалева започна повече от ударно. Тя захапа Безименните още със сядането им около огъня: Вие чупите рекорд след рекорд. 6 поредни съвета. Това не е било никога.

След това ги попита дали искат да се разделят с грошове, купувайки си допълнително гласове, но те отказаха.

В още едно нещо сте постояннни, придължи да ги хапе тя – стиснати сте!

Преди съвета самият Алекс пък захапа д-р Пекин.

Стратегия, която реши, може да ти докара финал, постижимо е, но после ти си мразен играч. Ще те сочат с пръст - никаква доблест няма, никаква чест. Аз не искам така да говорят за мен, обърна се той към нея.

