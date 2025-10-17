Ралица Паскалева в „Игри на волята“: Аз съм различна с всяка изминала година и след всяко родено дете

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Невероятна бомба хвърли красивата водеща на „Игри на волята“, Ралица Паскалева.

Аз самата съм различна с всяка изминала година и след всяко родено дете. Ставам все по-чувстителна. Гледам Радостина, момичето, което подобри рекорда на Борисенко за седмици прекарване на Блатото и се просълзявам при мисълта, че е възможно след 5 минути да кажа: За теб „Игри на волята“ приключва, дори преди още да е помирисала голямата игра.

Гледам Дечо, момчето, което следва една своя мечта с цената на всичко. Което е наясно колко невъзможно изглежда да я постигне и въпреки това не се отказва, направи тя един изключително силен монолог, гледайки Блатните – Радостина, Десислава, Гордиенко, Дечо.

Те се бяха събрали пред нея за Съвета на мъртвеца.

И тогава тя хвърли бомбата: Днес няма да има Съвет. Другата седмица те ще се изправят в последна битка.

Така се изпълнява едно от желанията на зрителите, а именно да не отпада човек от Блатото без битка.

