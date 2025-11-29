Ралица Паскалева в „Игри на волята“: Ще гърмите като фойерверки

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Един от тримата - Алекс, Николета или Чикагото напуска утре на крачка от големия финал „Игри на волята“. Това стана ясно от днешния съвет при Ралица Паскалева, на който трябваше да бъде избран противник на Николета, която е първата номинирана за изгонване от великолепната осмица.

След като Алекс, Калин и Радостина имаха най-много гласове, Радостина се раздели с анулета и номинира Чикагото.

„Цялата следващата седмица ще гърмите като фойерверки“, посрещна ги Ралица около огъня.

През целия съвет някои от играчите забиваха нож в гърба на други, с които уж имаха договорки за коалиционна игра или са получили някакви ценни съвети в по-ранни етапи.

Това позволи на Ралица да се помайтапи с някои от тях, но те дори не разбраха намека ѝ.

