Ралица Паскалева в „Игри на волята“: Това е нов рекорд, нечувана наглост

Това е нов рекорд, нечувана наглост! Така водещата на „Игри на волята“ описа случка, разиграла се в екстремното риалити, но разкрита случайно.

за 7 сезона в „Игри на волята“ сме виждали какво ли не - всякакво хитруване, всякакво шмекеруване, всякакви опити да се нарушават правилата – храна, пари в чорапите, мобилни телефони, кражби, този път поставихте нов рекорд, каза още тя.

След като никой не си призна за белята, която е извършил, Ралица Паскалева бе принудена да извика момче от екипа, който донесе таблет. Така всички видяха за какво иде реч.

На видеото се вижда Томи, облечен с жълтия екип на Завоевателите, който пазарува в магазин. Няма пари и предлага на продавачката да заплати по-късно, излизайки от шоуто. За това ѝ казва телуефонния си номер, като по-късно той ще я открие по вайбър.

Разочаровах се! Аз явно имам много грешна преценка за него, наистина му се доверих, коментира Пекин.

Томи - победител в кастинг битка! Томи - подготвя се цял сезон, за да се представи в най-добрата си светлина. Томи, излязъл от блатото. Томи - фаворит за първото място, продължи Ралица Паскалева.

След това Павел Николов каза, че той няма място на арената и го отпрати.

Томи каза едно Чао и си тръгна.

