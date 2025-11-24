Ралица Паскалева захапа Радостина в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Водещата на „Игри на волята“, Ралица Паскалева захапа капитанът на Безименните – Радостина, в екстремното риалити.

Причината бе поредната загуба на жълтите и то в последната за сезона битка за територия.

Безименни, за вас не знам, започна Ралица Паскалева, не Траян кой трябва да дойде - Магьосникът от Оз, Аладин с вълшебната лампа, Хари Худини или някой друг магьосник, не ми е ясно?!

Нещо да кажеш Радостина?

На свой ред капитанът на Безименните отговори: Със сигурност, това че пленихме Траян беше от голяма полза, но въпреки всичко не успяхме да се справим. Моята надежда е за следващите номинационни битки и това ние да успеем да се запазим .

Викаш, продължи обаче да се заяжда Ралица Паскалева: Свикнахте с Изолатора?

Имам чувството, че това е някаква проклятие, коментира Радостина. Не си спомним кога последно съм яла нормално. Просто се моля силите да не ме напускат, обясни тя.

На другият полюс са Феномените, които ще бъдат на 6-та поредна Резиденция.

Внимавайте, предупреди ги обаче водещия Павел Николов: Само да не се търкаляте на финалната седмица. Виждал съм какво ли не - за шест седмици на Резиденцията може да се превърнете плюшени мечета, така че умната с яденето.

