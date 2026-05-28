Ралица Василева гостува във Варненския свободен университет

Снимка ВСУ

Ралица Василева – един от най-разпознаваемите български журналисти с международна кариера, гостува във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ в рамките на Месеца на архитектурата. Срещата със студентите се проведе по програма Erasmus+ и предизвика изключително голям интерес сред младите хора от специалностите „Архитектура“ и „Графичен дизайн“.

В продължение на две десетилетия Ралица Василева е лице на световната информационна телевизия CNN, където отразява едни от най-значимите международни събития и интервюира световни лидери, общественици и личности с глобално влияние. Днес тя преподава публично говорене, комуникация и презентационни умения в Университета на Джорджия, САЩ – университет-партньор на ВСУ „Черноризец Храбър“, и посвещава професионалния си опит на подготовката на новото поколение комуникатори.

Лекцията ѝ във Варненския свободен университет постави акцент върху умението идеите да бъдат представяни ясно, убедително и въздействащо – качество, което има ключово значение както в журналистиката, така и в архитектурата и визуалните изкуства.

„Дори най-добрият проект губи своята сила, ако не може да бъде разказан и защитен пред хората“, сподели Ралица Василева по време на срещата със студентите.

Тя подчерта, че съвременният свят поставя все по-високи изисквания към комуникационните умения на младите специалисти. Според нея архитектът, дизайнерът и журналистът имат обща мисия – да създават смисъл, да въздействат и да изграждат връзка с хората чрез своята работа.

По време на лекцията Ралица Василева даде практически насоки за публично представяне, изграждане на увереност пред аудитория и структуриране на силно послание. Чрез конкретни примери от своята дългогодишна практика в международната журналистика тя показа как професионализмът, подготовката и автентичността изграждат доверие.

Срещата премина в активен диалог със студентите, които имаха възможност да задават въпроси, свързани с комуникацията в дигиталната среда, ролята на медиите, изкуствения интелект и предизвикателствата пред младите професионалисти в глобалния свят.

Ралица Василева обърна внимание и на променящата се медийна среда, в която алгоритмите все по-често определят информационния поток, а умението човек да бъде критичен, подготвен и автентичен става още по-ценно. Тя насърчи студентите да развиват собствен стил, да защитават идеите си уверено и да търсят професии, чрез които допринасят за обществото.

Гостуването ѝ във Варненския свободен университет се превърна в една от най-вдъхновяващите срещи в програмата на Месеца на архитектурата. За студентите това беше възможност да се докоснат до професионалния път и опита на журналист от световна величина, както и да осмислят значението на комуникацията като част от съвременната професионална реализация, съобщиха от пресслужбата на ВСУ.

