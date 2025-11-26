Ранен полицай на протеста
Кадър Бг он ер
Ескалира напрежението на протеста в София срещу бюджета за следващата година, предаде Бг он ер.
Стигна се до сблъсъци между полиция и демонстранти, а движението в района е блокирано,
Част от протестиращите хвърляха бомбички и бутилки. Най-малко един полицай е ранен след разразилия се сблъсък.
Организатори на демонстрацията са от "Продължаваме промяната - Демократична България".
Хиляди хора окупираха парламента от всички страни и изпълниха пространството в триъгълника на властта.
Лидерът на ПП Асен Василев заяви, че в сградата на парламента са част от групите на ГЕРБ, БСП и "ДПС-Ново начало".
Според него на протеста има провокатори и се работи с полицията за отстраняването им.
