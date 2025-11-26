реклама

Ранен полицай на протеста

26.11.2025 / 21:32 3

Кадър Бг он ер

Ескалира напрежението на протеста в София срещу бюджета за следващата година, предаде Бг он ер.

Стигна се до сблъсъци между полиция и демонстранти, а движението в района е блокирано, 

Част от протестиращите хвърляха бомбички и бутилки. Най-малко един полицай е ранен след разразилия се сблъсък.

Организатори на демонстрацията са от "Продължаваме промяната - Демократична България".

Хиляди хора окупираха парламента от всички страни и изпълниха пространството в триъгълника на властта.

Лидерът на ПП Асен Василев заяви, че в сградата на парламента са част от групите на ГЕРБ, БСП и "ДПС-Ново начало".

Според него на протеста има провокатори и се работи с полицията за отстраняването им.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 9 минути)
Рейтинг: 156937 | Одобрение: 17317
Малко са!!!
0
0
kris (преди 25 минути)
Рейтинг: 537648 | Одобрение: 100418
Да би у дома седело, не би бой яло....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
zorkooko (преди 27 минути)
Рейтинг: 6595 | Одобрение: 1190
1 милиционер ранен но колко ли протестиращи са бити и ранени
zorkooko

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама