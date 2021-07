Ръсел Кроу се нареди на опашка със 7000 души за ваксина

Кадър Ръсел Кроу, Туитър

„Гладиаторът“ Ръсел Кроу се подреди на опашка от 7000 души, за да се ваксинира срещу COVID-19. Американският актьор разказа за това на страницата си в Twitter, предаде Трибюн.

„Как прекарах неделята? Чаках на опашка със 7000 добри граждани, за да получа първия компонент на ваксината си“, написа актьорът.

Той не уточни какъв вид ваксина е получил, но препоръчва да си запазим час, за да получим от препаратите.

В световен мащаб, според последните данни на СЗО, има 186,6 милиона заразени, а според изчисленията на университета „Джонс Хопкинс“ броят им вече е надхвърлил 187,2 милиона.

Повече от 4 милиона души са загубили битката с болестта. Най-тежко е положението в САЩ, Индия и Бразилия.

How I spent my Sunday. Lining up with 7000 good citizens to get shot 1 of vaccine.



Book yours via NSW health https://t.co/WcppFuTlFO pic.twitter.com/ZyON96npWu