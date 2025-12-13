реклама

Рашидов: ГЕРБ трябва да води разговори с хора, които мислят за нацията

13.12.2025 / 19:14

Кадър Нова Нюз

Успял българин даде съвет на ГЕРБ какво да предприемат за в бъдеще.

Правилно ли постъпиха от ГЕРБ, подавайки оставка на кабинета малко преди влизането на България в еврозоната? Този въпрос коментира бившият председател на парламента Вежди Рашидов в предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS. Според него решението е било продиктувано от конкретната политическа ситуация и силния обществен натиск.

„Правотата на едно действие идва в зависимост от това какво се случва в дадена ситуация. В тази ситуация протестът беше активен. Видяхме искането на хората и си подадохме оставката“, заяви Рашидов.

Той подчерта, че трябва ясно да се прави разлика между свален кабинет и подадена оставка.„Кабинетът не падна, кабинетът подаде оставка“, посочи той.

Той постави въпроса за отговорността след оставката и за управлението в следващия период. „Кой ще носи отговорността оттук нататък? Казаха – искахте оставка, получихте я, няма как да приемем бюджет заради това“, коментира той и добави: „Тези, които искаха оставка на правителството, те ще носят отговорността. Как така си в оставка, пък носиш отговорност? Така не става“, поясни той.

Вежди Рашидов реагира и на критиките за връзки между политически лидери. „Тези хора лягат и стават с името на Делян Пеевски, и това скачване е непрекъснато. Това не са космически кораби. Това са двама лидери, законно избрани от своите избиратели", допълни депутатът, пише novini.bg.

Според него управлението изисква сериозност и отговорност. „Управлението не е забавление, каквото се случва в днешния парламент. То е отговорност за съдбата на хората“, подчерта Рашидов. Той посочи, че ГЕРБ трябва да води разговори „с разумни, мислещи за нацията хора“.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 23 минути)
Рейтинг: 546195 | Одобрение: 102545
ГЕРБ и хора които мислели за нацията....Тази глупост няма как да стане бе, Вежди !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 162756 | Одобрение: 17896
Главния мултак взе да ръси простотии на сюрии!!!;)АнгелчеУхилен

