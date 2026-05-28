Рашков: Както изниква нелегален град край Варна, така политици скриват доклад на ДАНС

След скандала с незаконния "град" край Варна, Бойко Рашков хвърли политическа бомба – според него институции и партийни интереси са прикривали схемата с години.

"Това е огромен скандал в най-големия град на Черноморието ни. Едва ли не е изникнал секретен град по някакви военни причини. Това е ставало със знанието на почти всички компетентни институции в страната", заяви депутатът от "Продължаваме промяната" пред Bulgaria ON AIR.

Според него някой заинтересован от това строителство е подписал декларация пред нотариус, въз основа на която са издавани удостоверения за търпимост на имота. "Изведнъж са станали 104 тези документи. Касае се за мащабна, документна, престъпна дейност", подчерта депутатът в предаването "Денят ON AIR".

Рашков съобщи, че в края на миналата година на комисия в парламента 11 пъти е внасяна точка за изслушване на временния председател на ДАНС Деню Денев да обясни каква е организацията.

"Народните представители, заедно с ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", блокираха изслушването на председателя на ДАНС само по този въпрос. Очевидно се е криела информация, която подсказва връзките на тези партии с тази групировка. Там се строят скъпи сгради, 104 постройки. Твърди се, че там са хвърлени стотици милиони евро. Този терен е станал перачница на пари", обясни бившият шеф на МВР. По думите му от ДАНС е бил изготвен доклад по случая и е изпратен на Румен Радев, Росен Желязков и Наталия Киселова.

"Докладът е получен от Киселова, от другите двама нищо не сме чули. Този доклад не е станал достояние дори на Комисията за контрол върху службите за сигурност. Поисках информация днес. Оказа се, че г-жа Киселова е подписала резолюцията, едва ли не остава само за нейна консумация. Г-жа Доцова да ни осигури възможност да погледнем какво пише в този доклад. Тогава ще си обясним странното поведение на ГЕРБ, ДПС, ИТН и ДПС", каза още Рашков, пише novini.bg.

Според депутата, както изниква един нелегален град във Варненска област и всички си мълчат, така и тук политици скриват доклад на ДАНС. Денев не е взел отношение и по сигналите, които са изпращани от варненския кмет Благомир Коцев, смята Рашков. По думите му украинецът Олег Невзоров представлява опасност за националната ни сигурност, но отмяната на административния акт за "изгонването му" говори за пренебрегване на тази опасност и даване на приоритет чужд гражданин да бъде включен в съдебен процес срещу кмета Коцев.

Строителят на този нелегален град е изпълнявал и процесуални функции да се доказва вината на Коцев, изтъкна Рашков. "Сарафов вече не е фактор, но г-жа Стефанова и ВКС дължат на обществото разяснение по въпроса какво е направила прокуратурата във Варна по случая. Може би тези строежи щяха да бъдат спрени", на мнение е депутатът от ПП.

Рашков добави, че това не е случай, който е започнал от кметуването на Коцев. Чужди граждани строят необезпокоявани в нашата страна незаконни градове. настоя гостът. "Има досъдебно производство, свързано с дейността на кмета Ерол Мюмюн. Изслушах как полицаите са го отвели в регионалната дирекция на МВР. Политическа наглост ли прояви той, когато по време на изборите, при налични данни, че един човек е продавал гласове, отиде да се намесва в органите на изпълнителната власт", коментира бившия шеф на МВР. Според него Мюмюн е доста противоречива личност.

"Нека разследващите и прокурорите в Кърджали да си свършат работата. Не виждам в този случай заиграване с етническата карта", заяви Рашков.

Лидерът на ДПС си защитава кадрите, а Мюмюн е един от верните му хора, поясни той.

