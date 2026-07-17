Рашков: Радев е с амнезия

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След като чухме от премиера Румен Радев за т.нар. "външнополитическа шизофрения“ по темата за Киевската декларация, сега ставаме свидетели и на политическа амнезия от негова страна. Това заяви в Народното събрание депутатът от "Продължаваме промяната" и бивш вътрешен министър Бойко Рашков, предаде репортер на ФОКУС.

По-рано премиерът Радев заяви, че именно по времето на управлението на агенцията на Тончев, са излезли наяве данни за предполагаемо източване на средства, свързани със строителството на магистрали.

Според Рашков тази "политическа амнезия" е свързана с разследването на отделни участъци от автомагистрала "Хемус" през 2021 г. Той категорично отхвърли твърденията, че ДАНС, ръководена тогава от Пламен Тончев, е участвала институционално в проверката, както и че е оказвала съдействие на МВР по случая.

Народният представител изрази несъгласие с решението на премиера Румен Радев отново да издигне Пламен Тончев за председател на ДАНС, като посочи като аргумент липсата на действия от негова страна по казуса с АМ "Хемус“.

По думите му Тончев не е подходящ за поста председател на ДАНС. Рашков заяви, че не е изненадан от новата му номинация и я сравни с практиката за многократно удължаване на мандати и продължително заемане на една и съща длъжност без осезаем обществен резултат.

Той отправи критики и за поведението на Пламен Тончев по случая "Баба Алино“, свързан с незаконното строителство край Варна. Според Рашков, въпреки че по темата са били уведомени както тогавашният президент Румен Радев, така и настоящият министър-председател Росен Желязков, председателят на ДАНС не е предприел необходимите действия.

Рашков изрази мнение, че временно изпълняващият длъжността председател на ДАНС Деньо Денев не бива да носи отговорност за натрупаните проблеми в държавата.

В заключение той заяви, че между Пламен Тончев и премиера Радев съществува силна връзка, която според него обяснява защо министър-председателят представя като значими несъществуващи, по думите му, успехи на ДАНС при разследването на АМ "Хемус“ и приписва на службата заслуги, които тя не е имала.

Редактор "Екип на Петел",

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