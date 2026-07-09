Рашков за КУБ и Невзоров: Част от информацията за намесата на чужди посолства се потвърди
Кадър БНТ, архив
Вярна част от публичната информация за намесата от някои чужди посолства се потвърждава. Това каза народният представител от парламентарната група на „Продължаваме промяната" Бойко Рашков след изслушване в парламентарната комисия за контрол над службите на бившия председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев и бившия директор на Териториалната дирекция на агенцията във Варна Кирил Димов.
Изслушването бе закрито и е във връзка с незаконното селище „Баба Алино", дейността на корпорация КУБ и на украинския гражданин Олег Невзоров, пише БТА.
На 11 юни парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност реши да изиска цялата информация от ДАНС за корпорация КУБ, а на 25 юни пред журналисти председателят на комисията Румен Миланов заяви, че има доклад от ДАНС за случая „Баба Алино“ и собственика на корпорация КУБ Олег Невзоров. Докладът е класифицирана информация и е в деловодството на Народното събрание с факти и данни, свързани с досъдебни производства и механизми на престъпната дейност.
Намесата може да е политическа, но не чухме изрични такива твърдения по време на изслушването, каза още Бойко Рашков. Той допълни, че не са получили отговор на почти нито един от въпросите, които са задали. Известно е и кой е променил заповедта, тъй като има само едно длъжностно лице в една институция, която може да направи това, но заповедта не е мотивирана, допълни той.
Нямаме отговор и на въпроса защо по отношение на едно лице заповедта е изпратена в съда и е одобрена и защо по отношение на друго е съвсем друг случаят, посочи Рашков. „Нямаме убедителен отговор и на това как сме защитили интересите на българските граждани и на гражданите, които са купили имоти там“.
Когато има извършено престъпление ние не сме обвързани от междудържавни отношения и трябва да се вземат адекватни мерки спрямо извършилия престъплението, а такива не са взети към този момент и Невзоров е на свобода, заяви Рашков.
Друг въпрос е, че тримата души, които задължително се уведомяват, са запознати с тази информация - президентът, министър-председателят и председателят на Народното събрание, заяви той. Надявам се прокуратурата да предприеме действия. Тя трябва да разреши въпроса как на 3 юли 2025 г. службите за сигурност са преценили, че случаят е от голямо значение и трябва да се вземе административна мярка, с която да забранят на няколко лица, включително и на Невзоров, да влизат в България и в страните-членки на Европейския съюз и как две седмици по-късно е взето обратно решение, каза Рашков.
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