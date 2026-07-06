Раследващ журналист: Санкциите не работят за този, който контролира прокуратурата!

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Големият проблем е, че който контролира прокуратурата, се чувства така, че за него санкциите не работят.

Това заяви в ефира на БНР Атанас Чобанов, разследващ журналист от "Бърд", след като министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изнесе подробности за полетите на лидера на ДПС, а Пеевски заяви, че незаконно разследват личния му живот.

"Министърът трябва да е много прецизен фактологически. Виждам няколко пропуска. Трябваше много по-прецизно да се изнесат, може би с таблици, с хронограма тези данни, да се каже защо се събират и какво се разследва. Десислава Атанасова ли се разследва, или се разследва Пеевски?

Много са линии, по които трябва да се работи. Има едни доклади на лихтенщайнското финансово разузнаване, в които излизат същите хора, които са летели с Пеевски. Там те са разследвани за пране на пари във връзка със санкциите по "Магнитски". Относително нови данни – от 2024 - 2025 г., сочат, че продължават едни парични трансфери от Дубай по сметки на Александър Ангелов, който е бил основната фигура, действащо лице за приватизацията на "Булгартабак". Пари с неясен произход. Тези доклади ние частично ги публикувахме. ДАНС може да ги придобие и най-вероятно ги е придобила. Информацията за полетите всъщност уплътнява и една логична стъпка – да се разследват лицата, които са посочени в тези доклади. Фактът, че са летели заедно толкова пъти показва едни бизнес взаимоотношения, които се случват в Дубай. Защото може би там имат имоти и те имат имоти. Как са придобити е също интересен въпрос".

Парите за полетите се връзват с цялата схема на "Булгартабак", смята Чобанов.

Той отбеляза още, че една от банките у нас е издала на Делян Пеевски документ, че е надежден клиент, за да си отвори офшорка.

"След това той прехвърля тази офшорка на Сашо Ангелов. Не е декларирана, заради което той се озовава в ДАНС. Много ми е интересно какво стана с тази проверка, защото тя е събрала достатъчно данни. И къде са отишли тези доклади? В прокуратурата са отишли много преписки и сигнали срещу Пеевски, предполагам и тази разработка на ДАНС за офшорките. И там потъват.

Пеевски е еманация на един модел на зло, който трови българската политика. Всеки път се измъква. Очевидно влиянието му продължава и в момента".

Има няколко големи теча на информация през PNR системата, чрез която е проверен и Пеевски, разказа Чобанов в предаването "Преди всички".

"Предимно в Русия от хакери, които могат да дадат тази информация за дадено лице. Когато публикувахме първите полети на Пеевски, колеги от Русия ни помогнаха и ни ги извадиха. Видя се, че той прекарва повече време в Дубай".

Разследващият журналист коментира и искането на правосъдния министър за отстраняване като магистрат и като административен ръководител на Емилия Русинова.

Целта е да се даде възможност да върви безпрепятствено нейното дело във връзка с пътувания с Петьо Еврото и негови приятели, както и разследването по аферата "Осемте джуджета".

"Този архив беше иззет от гръцките служби по разследавнето, инициирано от Иван Гешев в Районна прокуратура в едни чували в насипно състояние. Къде са тези материали? Това е компроматната база. Проблемът е когато Русинова, която е пътувала с Еврото, ги пази в касата на някой верен прокурор.

Трябва да бъде разграден нейния екип, да се извърши проверка на новия ВСС за тази база данни, за тези материали, които са неописани и в чували. Тези компромати може да са копирани, да се използват от различни центрове на влияние в продължение на много години. Изчистването минава пред реподбор. Добра изненада беше този ход на правосъдния министър. Това ще бъде един лакмус. Сега всеки прокурор може да обвини Русинова, ако има данни за престъпление".

Чобанов се надява с по-ускорени темпове да бъде избран ВСС, в който да влязат хора с интегритет.

"Но тази мечта е разколебана, тъй като от номинациите беше изключено гражданското общество, остава партийната квота.

Много са вече черните точки. В земеделието Абровски, който бранеше "Капитан Андреево", златната граница, златната лаборатория. Помним този голям скандал. За него в момента няма проблем на "Капитан Андреево". В здравеопазването виждате какво се случва".

Редактор "Екип на Петел",

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