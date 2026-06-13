Ръст на инцидентите с тротинетки в България

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Ръст на инцидентите с тротинетки в страната показват данните на полицията за последната година.

588 са инцидентите с електрическите превозни средства за 2025 година – със 101 повече от тези през 2024 г. Ранени са 476 души. Разликата с предходната година е 90 души повече.

176 деца са пострадали при инциденти с електрически тротинетки, показват още данните за последната година. 144 от тях са били водачи. А 12 от пострадалите деца са до 9-годишна възраст.

На 11 юни в село Константин, Великотърновско, две деца са откарани в болница, след като падат от тротинетка.

На 31 май в Русе 2-годишно дете е пометено отново от тротинетка. Водачът – на 16 години, бяга.

На 8 март при пореден инцидент с пострадало дете – този път в Перник, 12-годишно дете е в болница. То е блъснато от друго дете.

Само за месец в София полицията е издала над 440 фиша за неправилно каране на тротинетки. От полицията припомнят правилата.

„Минималната възраст е 16 години. Нека си припомним, че не се допуска превозване на пътник, защото това създава предпоставка за ПТП. Да се използват предпазни каски. Това е с оглед на лична безопасност“, обясни инсп. Велин Тодоров от отдел „Пътна полиция“ към ГДНП.

Въпреки проверките експертите алармират – нарушенията се увеличават. Причината според тях е, че част от правилата не се спазват.

„Имаме забрана да се шофира в тъмната част на денонощието, това също не се спазва. Нямаме и регистър, който трябваше да заработи от 1 юни. Пътна полиция само констатира тези нарушения, но тя не е в състояние да ограничи масовите нарушения. Не знам как ще се реши въпросът с тротинетките, които се дават под наем, защото там идва клиентът, пуска си приложението и взима, но тротинетката няма каска“, коментира Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

Затова той смята, че трябват законови промени, които да решат всички тези въпроси, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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