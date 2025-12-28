Ръст на киберпрестъпленията в България – как да се предпазим

България он ер

Отчетен е ръст на киберпрестъпленията у нас. Една от причините е масовото използване на изкуствения интелект (AI), който е все по-непредвидим за потребителите в онлайн пространството.

Най-често тактиките и моделите на измама са използвани срещу деца и млади хора, като сред разпространените са обаждания от чуждестранни телефонни номера, последвани от подвеждащи съобщения, които да ги провокират да извършват определени действия.

Експерти обясняват, че когато AI технологиите попаднат в ръцете на киберпрестъпници, те се превръщат в силно оръжие за създаване на фалшиви идентичности, дълбоки фалшификации, манипулиране на емоции и киберизнудване.

"Трябва да бъдем дигитално осведомени. Всеки един български гражданин не трябва да избягва от възможността да получава информация какво предстои", коментира експертът по киберсигурност проф. д.н. Илин Савов пред България он ер.

Той подчерта, че е важно да има качествени обучения в държавната администрация, министерствата, училищата, болниците, банките, застрахователните дружества и частни компании.

По думите му е важно да повишим и критичното си мислене.

