Ръст на нощувките във Варна

През декември 2023 г. в област Варна са функционирали 136 обекта с 10 и повече легла -

хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 5.3 хил. стаи и 12.0 хил. легла в тях.

В сравнение с декември 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 5.4%, а броят на леглата в тях - с 8.8%.

Общият брой на нощувките в областта е 55.6 хил., или с 4.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 31.9 хил. нощувки, а чуждите - 23.7 хиляди.

През декември 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 76.4% от общия брой нощувки на чужди и 53.0% - на български граждани.

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.1% от нощувките на чужди и 23.9% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 6.5 и 23.1%.



Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 8.4% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 28.7 хиляди.

От всички пренощували лица 30.9% са чужди граждани, като 80.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки.

Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани от 51.0% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 1.7.

Общата заетост на леглата в областта е 15.0%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 18.6%.

В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.7 процентни пункта, като намалението е най-голямо при местата за настаняване с 3 звезди - с 2.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна се увеличават с 19.8% спрямо същия месец на

предходната година и достигат 4.6 млн. лв., като 2.5 млн. лв. са от български граждани, а

2.1 млн. лв. - от чужди граждани.

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се

провежда месечно в съответствие с Регламент No 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент No 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент No 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за

краткосрочно настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и

туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки

ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от

гостите, без стойността на допълнителните услуги.

