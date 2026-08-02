Ръст на сигналите за условията по договорите с мобилните оператори

Пекселс

Комисията за регулиране на съобщенията отчита през 2025-а ръст на проверките и сигналите за мобилни услуги. В същото време през изминалата година намаляват сигналите за проблеми с цифровата ефирна телевизия.

Комисията за регулиране на съобщенията е извършила близо 3600 проверки през 2025 година. Най-голям дял от инспекциите са свързани със защитата на потребителите на електронни съобщителни услуги.

Проверени са над 1300 сигнала, като най-честите оплаквания са за условията по договорите с мобилните оператори, нежелани маркетингови съобщения, проблеми при ползването на роуминг, качеството на услугите и преносимостта на номера, предаде БНР.

Значително увеличение има при сигналите, свързани с договорите с операторите. При тях са извършени 400 проверки - над два пъти повече в сравнение с 2024 година. Рязко са се увеличили и проверките за нежелани рекламни обжаднаия и съобщения.

През годината КРС е проверила и 226 случая на радиосмущения. С близо една четвърт са намалели сигналите за проблеми с приемането на цифровата телевизия.

Най-честите оплаквания са за прекъсване или нестабилност на телевизионен сигнал, липса на прием и влошено качетво на услугата. Регулаторът е разгледал над 120 сигнала за проблеми с покритието на мобилните мрежи и цифровата ефирна телевизия у нас.

Извършени са измервания в 47 населени места и по 23 маршрута от Републиканската пътна мрежа. От КРС посочват, че по-голямата част от сигналите, които са извън преките правомощия на регулатора, комисията е посредничила между потребителите и операторите. В резултат на това в много от случаите спорните суми са били сторнирани, а договорите са прекратени без неустойки.

Редактор "Екип на Петел",

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