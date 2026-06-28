Ръст при кражбите на плажа, не оставяйте вещите си без надзор

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Засилва се контролът по плажовете в морските ни курорти. С наплива на туристи се увеличават и кражбите — не само на брега, но и от автомобили. В помощ на патрулите по морето са командировани полицаи от други области, както и чуждестранни служители.

Във Варна полицейските екипи следят за нарушения на обществения ред, кражби, грабежи и съмнително поведение в районите с най-голяма концентрация на хора.

„Ние обслужваме територията на Първо районно Варна, като границите съответно са плажната алея“, обясни пред бТВ старши полицай Петя Йорданова от Първо РУ към ОДМВР – Варна.

По думите ѝ патрулите работят там, където има проблеми.

„Работим там, където има проблем“, каза тя.

Според Йорданова през летния сезон големият поток от хора по плажовете и крайбрежните алеи води и до повече инциденти.

„Тук има изключително голям поток от хора, които се разхождат, плажуват, почиват и предвид факта, че има голяма концентрация на хора е нормално да има и повече инциденти. Престъпления, нарушения на обществения ред, включително кражби, нерядко и грабежи“, посочи старши полицай Йорданова.

Полицаите оглеждат плажа и за хора със съмнително поведение. Понякога един подозрителен поглед или рязко обръщане са достатъчни, за да привлекат вниманието на патрула.

„Ако човек е съвестен и не е направил нещо наред и най-малкото, което може да почувства е притеснение или страх. Хората, които се страхуват, бягат от нас или избягват проверките, са хора, които имат какво да скрият“, каза още тя.

Работата на униформените на плажа не е лесна и заради високите температури.

На въпрос как се издържа в жегата с униформа, старши полицай Йорданова отговори: „Трудно. Няма да лъжа трудно е, топличко е, понякога твърде горещо, но смятам, че с всичко се свиква“.

През лятото патрулите получават и нетипични сигнали.

„Че лае куче...“, разказа с усмивка Йорданова.

На уточняващ въпрос дали някой е подал сигнал на 112 за лай на куче, тя отговори: „Да, ходила съм на сигнал, че в съседен апартамент куче лае. Не бих могла да кажа как по-точно бихме помогнали в случая“.

Докато екипът е с патрула, постъпва сигнал за нарушаване на обществения ред в Морската градина на Варна. На място полицаите извършват проверка.

Ръст се отчита и при кражбите, най-вече на плажа. Според главен инспектор Драгостин Тодоров, началник сектор „Опазване на обществения ред“ в ОДМВР – Варна, има признаци, по които гражданите могат да бъдат по-бдителни.

„Лица с големи чанти, раници, сакове, лица, които оглеждат оставените вещи на плажа, лица с поставени слънчеви очила, мога са бъдат като част от признаците“, обясни той.

Тодоров съветва хората да не оставят вещите си без надзор, особено когато влизат във водата.

„Преди всичко повишаване на бдителността. Вариант е и заравянето в пясъка, но преди всичко е наблюдение“, каза главният инспектор.

За сигурността това лято ще се разчита и на подкрепление от други градове и чужбина.

„Пет чуждестранни полицейски служители - двама от Румъния, двама от Полша и един от Федерална република Германия. Те ще изпълняват дейност, съвместно със служители на 5 РУ - Златни пясъци на територията на курортните комплекси“, посочи гл. инсп. Тодоров.

По думите му присъствието на чуждестранни полицаи е особено полезно в курортите.

„Самото присъствие на чуждестранни полицейски служители, които изпълняват задълженията си в униформено облекло, изключително много помага на нашата работа, респектира агресивните чужденци“, допълни той.

На патрулите ще помагат и обучени следови кучета, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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