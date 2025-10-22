Расте броят на хората в България, употребяващите психоактивни вещества

Пиксабей

Расте броят на интоксикациите с психоактивни вещества, като водещ е алкохолът, предаде БГНЕС.

За второто тримесечие на годината са регистрирани 2916 интоксикации, като 391 от тях са с наркотици, а 2300 са с алкохол. Комбинация между двете са отвели в болница 225 души за тези три месеца на годината.

По-интересен е профилът на категориите хора, прекалили с психоактивните вещества за този период. В групата до 15-годишна възраст повече момичета са прекалили с алкохола или наркотиците – 94, спрямо момчетата, които са 71 на брой, сочат данните на Националния център по обществено здраве и анализи.

Тенденцията се обръща във възрастовата група от 16 до 18 годишна където от общо 198 регистрирани интоксикации 133 са на момчета, а 65 на момичета. Момчетата прекаляват с алкохола, като за периода 105 момчета са попаднали в спешното заради консумация на алкохол, а три пъти по-малко – 44, са момичетата.

В категорията за интоксикирани възрастни над 18-годишна възраст мъжете са четири пъти повече спрямо жените – близо 2000 срещу 556 жени. Отново, най-често мъжете прекаляват с алкохола.

Сравнено с първото тримесечие на годината, расте броят на хората, прекалили с алкохол и наркотици. Ако за първите три месеца в болница са попаднали 2 526 души с интоксикация, то за второто тримесечие те са 2 916 души.

В изминалите години има ясна тенденция на ръст на интоксикациите, сочат още данните на Центъра. Ако през 2015 г. общо регистрираните случаи на прекалилите с алкохол е 8 364 души, то през 2024 г. той достига 9 028 души.

