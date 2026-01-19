стопкадър: Ютуб

Расте броят на загиналите при влаковата катастрофа в Испания. До момента властите в Андалусия съобщават за най-малко 24 смъртни случая.

Трагедията се е случила около 19.40 часа в неделя вечерта. Последните вагони на високоскоростен влак на компанията Iryo, пътуващ от Малага за Мадрид, дерайлират и преминават на отсрещния коловоз. По това време там се е движил влак на Alvia, пътуващ от Мадрид за Уелва. Първите два вагона на влака Alvia са били изхвърлени от релсите при удара и са паднали по насип с дълбочина поне 4 метра метра.

Данните до момента сочат, че освен 24-те жертви, в болниците в Кордоба са настанени 15 души в критично състояние, 30 са тежко пострадалите и 170 души са леко ранени. В двата влака са пътували близо 500 души. Сред загиналите е и машинистът на ударения влак, предаде БНР.

Спасителните операции продължиха през цялата нощ за откриване на още хора, заклещени в разбитите вагони, но властите все още не са обявили информация за редица изчезнали лица.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте даде подробности за трагичната катастрофа. По думите му първите два вагона на влака на Alvia са понесли най-големите щети. В първия вагон е имало 37 души, а във втория – 16.

Пуенте определи инцидента като трудно обясним:

"Инцидентът е изключително странен. Това е прав участък, ремонтиран миналата година. Всички експерти - на място, а и такива, с които се консултирахме - са силно озадачени. Надяваме се, че разследването ще хвърли светлина какво точно се е случило.

Пуенте допълни, че независима комисия ще разследва инцидента. На мястото на катастрофата е пристигнал и регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено. Той подчерта, че информацията за броя на жертвите и ранените не е окончателна.

Влаковете между Мадрид и Андалусия няма да се движат поне до края на деня. Засегнати са над 200 композиции, свързващи столицата с южната част на страната.

