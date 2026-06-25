Расте броят на загиналите след земетресението във Венецуела

Кадър Ютуб

Расте броят на загиналите в резултат на земетресението във Венецуела. На този етап данните сочат за най-малко 188 жертви и над 1500 ранени, пише CNN.

Това е най-мощното земетресение в страната от повече от век, заявиха властите. Трусът беше с магнитуд 7,5 по Рихтер и е продължил 39 секунди. Преди него е имало друг с магнитуд 7,2.

Жители на столицата Каракас определиха сцените като "филм на ужасите".

Много хора са в неизвестност или все още са заклещени под развалините, съобщиха официални лица. Милиони венецуелци, живеещи в чужбина, се опитват да се свържат с близките си, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!