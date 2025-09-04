Расте броят на жертвите на инцидента в Лисабон

Кадър Youtube

Продължава да расте броят на жертвите при инцидента в Лисабон, при който дерайлира влакче от популярната линия на фуникуляра "Глория", свързваща центъра на Лисабон с "Байро Алто", или "Горния квартал", известен с оживения си нощен живот.

Загиналите вече са 17 души. Ранени са 21, петима от тях са в тежко състояние, предаде Би Би Си.

В Португалия е обявен ден на траур.

Властите в страната спряха трите други фуникуляра в Лисабон за проверки за безопасността им, посочва БНР.

Според местни медии фокусът върху започналото разследване за причините за случилото се е върху кабела, който позволява да работи системата за противотежест, разпределяща теглото и позволяващ на вагона да се движи нагоре и надолу по стръмния хълм.

Изяснява се и как спирачната система не е била достатъчна, за да спре влакчето по стръмния склон.

