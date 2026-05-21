Расте колоната от камиони на АМ „Марица" преди граничен пункт „Капитан Андреево"
Снимка Булфото
Огромно задръстване преди наш граничен пункт.
Расте колоната от товарни автомобили на магистрала „Марица" преди Граничния контролно-пропускателен пенкт „Капита Андреево". По обяд опашката бе 12 километра, а след 15:00 часа днес дължината е вече 14 километра - до пътен възел „Свиленград", съобщиха за БТА от граничния ни пункт с Турция.
Вчера струпването на камиони на аутобана бе в разстояние на около 10 километра, казаха и от сектор „Пътна полиция" в Областната дирекция на МВР в Хасково. Оттам коментираха, че основни причини за „тапата" са усиленият трафик и наближаващият голям мюсюлмански празник Курбан Байрям от 26 до 30 май.
В момента времето за преминаване през двата съпределни пункта „Капитан Андреево" и „Капъкуле" е около 18 часа за товарните автомобили, уточниха още от българският пункт.
По данни на Агенция „Митници", за последното денонощие до 8:00 часа сутринта днес през „Капитан Андреево" са преминали общо 2596 товарни композиции - 1221 на „вход" и 1375 на „изход", което е близо до максималния капацитет.
