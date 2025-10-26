Рая Назарян : По някакъв начин президентът е фен на Бойко Борисов

кадър: Бтв

"В политиката нищо не се дължи никому", сподели в студиото на "Тази събота и неделя" Рая Назарян от ГЕРБ - зам.-председател на Народното събрание и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.

"Аз съм била председател на парламент без мнозинство. Тогава реално няма кой да те подкрепя. Трудности има във всеки един парламент. Политиката е постоянен процес. Особено коалиционната. Тя се състои в това да отстояваш вътрешнопартийните си интереси, но и да признаваш интересите и правата на другите коалиционни партньори". Така Рая Назарян коментира евентуалната ротация на председателя на Народното събрание.

"След като миналата седмица проведохме разговори в нашия съвет за съвместно управление, се стигна до решението да се въведе един нов механизъм, който да стане част от коалиционното ни споразумение, а именно - по отношение споделянето на отговорността при ръководството на Народното събрание - ротационен принцип".

Тя заяви още, че ИТН, ДПС-Ново начало нямат против ротацията на председател на Народното събрание, чакат решението на БСП, съобщи още Назарян за БТВ.

"Днес трябва да изчакаме колегите от БСП, те имат заседание, те имат по-сложни процедури от нас, след това те ще ни уведомят какво са решили. Ще се свика заседание, на което ще се обсъди какъв е резултатът", добави тя.

По отношение изказването на Борисов от последните дни - "Маса психолози и анализатори разсъждават 10 дена какво искал да каже поетът? Поетът съм аз" - Назарян коментира: "Натрупа се едно напрежение и рано или късно разговорът за преформатиране така или иначе щеше да се случи. Катализатор на това се явиха резултатите от изборите в Пазарджик. Но всъщност този катализатор се прие доста добре от парньорите, вътре в коалицията, защото ние седнахме и видяхме, че всъщност ние можем да си говорим изключително откровено и да си признаваме грешките, и да вземем заедно решения. И колко е важно да продължим напред" и добави: "За нас най-важното беше да си осигурим стабилно мнозинство".

Според Назарян няма капсулирани министерства, които са дадени на концесия. Капсулираха се в изпълнения на своите програми. Назарян не пожела да каже кои са тези министества, само добави че са проведени разговори и въпросът е решен.

"Емоцията на г-н Борисов беше за това, че времената са много динамични и трябва много по-добра спойка в тази коалиция - това бе неговата позиция", заяви Назарян.

По отношение на влиянието на ДПС-Ново начало в управлението, зам.-председател на Народното събрание коментира: "Още когато започнахме да говорим за стабилно продължение на мнозинството, върнахме разговорите към АПС, когато беше подкрепяща партия. Но никога не е имало идея тя да е наш партньор. Политическият разговор с ДПС-Ново начало не е бил насочен в това да станат четвърти коалиционен партньор, а по-скоро те да се възползват от своето конституционно право, както и правилата от правилника на Народното събрание, възможностите, които дава, за да имат те да вземат свое участие в ръководните органи на Народното събрание"

Било е обсъждано даването на ръководни постове на ДПС-Ново начало на комисиите. "Обсъждано е парламентарно представителство в ръководните органи".

"Ние оценяваме заявката на ДПС-Ново начало, че ще подкрепят и че ще имаме гаранцията на тяхната подкрепа. Имат самодисциплина да преценят сами, че не желаят да участват в ръководните органи на Народното събрание, за да могат да не създават допълнително напрежение в този труден момент", заяви още Назарян.

По темата за колите в администрацията на президента Румен Радев, Назарян заяви, че той копирал лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, "което означава, че по някакъв начин му е фен". "Като партиен лидер той иска да се сбори с лидера на най-голямата партия, така че ние го разбираме - изборът е негов", добави Назарян.

