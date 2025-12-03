Рая Назарян: Опитваме се да се свържем с президента, никой не отговоря

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

„Опитахме се да свържем с президентската институция, никой не отговоря”, това заяви от президиума на Народното събрание председателят му Рая Назарян. Думите ѝ бяха във връзка с дебата по предложението за провеждане на национален референдум за еврото, който депутатите се забавиха да започнат.

Парламентарни групи поискаха поредица от почивки заради важността на темата и желанието президентът да представи мотиви по предложението.

Рая Назарян напомни също, че мотивите за искането на референдум са внесени отдавна и са ясни от месеци, което дава възможност дебатът да се проведе и без държавния глава или негов представител в залата.

