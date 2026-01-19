Рая Назарян е съгласна да стане президент: Ще приема

Кадър БТВ

„Конституционната рамка има такава предвидена хипотеза, която досега никога не се е случвала. Разбира се, тя е доста особена за случване. Но в случай, че се случи - разбира се! По никакъв начин няма да наруша доверието и този обществено политически диалог, който в последните месеци видяхме, че беше сериозно изострен.“

Това каза председателят на парламента Рая Назарян на въпрос на журналисти дали е готова да стане президент по Конституция, ако и президентът, и вицепрезидентът подадат оставка, предаде БТВ.

Попитана дали има вече покана от президента за служебен премиер, Назарян отговори: „Мисля, че никой още няма покана. Знаете, че той обявява публично, когато кани някого - дали е парламентарна група за консултации, дали са потенциалните служебни примери. Няма анонс от президентството нито официално, нито неофициално към мен.“

Ако президентът Румен Радев се оттегли сам от политическата сцена - догодина до 22 януари неговото място се заема от Илияна Йотова.

Конституцията обаче отваря интересен въпрос - какво ще случи, ако двамата заедно се оттеглят. Според Конституцията тогава неговите функции ще изпълнява Рая Назарян.

Тогава обаче в 2-месечен срок се произвеждат избори за президент и вицепрезидент.

Според голяма част от конституционалистите изборите не могат да са „2 в 1“, а първо за президент и вицепрезидент, а след това те да направят новите избори за Народно събрание.

