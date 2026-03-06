Рая Назарян на включен микрофон към депутатите: "Ше ви таковам в..."

Кадър Фб

Фината и нежна красавица Рая Назарян се изпусна в НС на включен микрофон.

Близък микрофон, за който тя очевидно не подозира, успява да запише следната фраза, изречена от шефката на парламента: "Ааа, ше ви таковам в ч***джиите всички!", предаде Лупа.

Адресат на нейното послание са депутатите в пленарна зала, които повече от обикновено нарушават реда в Народното събрание. Малко след възклицанието тя включва своя микрофон и казва строго: "Айде малко ред да има!".

Видеото беше разпространено от фейсбук страницата на "Колажи и карикарури", като е ползван запис от живото излъчване на "Дневник".

Реакциите на неволно изпуснатата в ефир фраза на Рая Назарян не закъсняха. "За едно нещо да е права...", възкликват някои.

"Мили боже, докъде стигна нивото това НС! Хей господа, вие стигнахте на дъното, под-дъното!", казват обаче други.

А трети директно призовават: "Би трябвало да си подаде веднага оставката и да напусне завинаги политическата сцена".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!