Рая Назарян отказва да е служебен премиер

Снимка: Булфото

Председателят на Народно събрание Рая Назарян обяви, че ако и бъде предложено, няма да приеме поста на служебен министър-председател. Пред журналисти тя посочи, че позицията ѝ остава последователна и непроменена, като аргументите ѝ към днешна дата важат с още по-голяма тежест.

Според Назарян, председателят на Народното събрание, без значение от личността, принадлежи към конкретна политическа формация и е пряк участник в политическия процес, посочва БНР. Според нея това го отличава от останалите фигури, изброени в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

„Лице, което принадлежи към формация, която ще участва в надпреварата за доверието на суверена, не може да гарантира и да осигури провеждането на тези избори така, че да създаде среда без съмнения за честността и прозрачността на вота“, подчерта тя.

По думите ѝ, това е отговорната политическа позиция, при която личните амбиции не трябва да стоят над обществения интерес.

Към момента Рая Назарян потвърди, че не е получавала официална или неофициална покана от страна на държавния глава за разговори относно служебния кабинет.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!