Рая Назарян смая Брюксел с реч на английски

21.11.2025 / 21:32 6

Кадър Ютуб

Новият председател на 51-ото Народно събрание Рая Назарян тази седмица участва във форум на тема демокрация, организиран от Европейския парламент в Брюксел, пише OFFnews.bg. 

В рамките на формата тя направи обръщение към евродепутатите и европейските председатели на парламенти на английски.

В 5-минутното си изказване Назарян на няколко пъти трудно произнасяше фразите, но към края на речта си изрече няколко нови за английски речник фрази.

В загадката се пита: Какво точно иска да ни каже председателят на парламента Рая Назарян?


Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 23 минути)
Рейтинг: 535451 | Одобрение: 99981
Горане, единият милион завинаги ще си остане за теб.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
Горан (преди 44 минути)
Рейтинг: 14718 | Одобрение: -5252
давам 1 милион ако някой преведе какво е искала да каже тази патка
да ама не
2
0
kris (преди 49 минути)
Рейтинг: 535451 | Одобрение: 99981
Никога не съм твърдял, че говоря перфектен английски т.е. американски английски, но нищичко не разбрах от тази реч, която бих квалифицирал като голяма излагация.....Ама какъвто оФчаря, такива и оФцете.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 155832 | Одобрение: 17212
Рая на един кантар с Гаргамелката!!!;)Намусен:errm:
1
0
cron1 (преди 1 час)
Рейтинг: 132470 | Одобрение: -17705
Май, казва - върнете ме пак в 1ви клас...:devil:
Марио Кроненберг
2
0
уйчо (преди 1 час)
Рейтинг: 119967 | Одобрение: 6372
секюз ми мистър??

