Рая Назарян смая Брюксел с реч на английски
Новият председател на 51-ото Народно събрание Рая Назарян тази седмица участва във форум на тема демокрация, организиран от Европейския парламент в Брюксел, пише OFFnews.bg.
В рамките на формата тя направи обръщение към евродепутатите и европейските председатели на парламенти на английски.
В 5-минутното си изказване Назарян на няколко пъти трудно произнасяше фразите, но към края на речта си изрече няколко нови за английски речник фрази.
В загадката се пита: Какво точно иска да ни каже председателят на парламента Рая Назарян?