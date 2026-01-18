Рая Назарян става президент?

Булфото

Интересен казус посочи Актуално.

По стечение на обстоятелствата Рая Назарян може да стане президент.

Все по-настойчиви стават сигналите за възможността държавният глава Румен Радев да слезе на политическата сцена още за тези избори, напускайки предсрочно президентския пост.

Пред България обаче стои един интересен казус - ако заедно с държавния глава се оттегли и вицепрезидентът Илияна Йотова. Тогава постът остава вакантен, но конституцията има онговор за този казус.

Ако се стигне до такава ситуация, председателят на парламента Рая Назарян трябва да поеме функциите на президент.

"Докато президентът не е подал оставка пред Конституционния съд, това, което може да се коментира, са хипотези. Ако се прекратят предсрочно пълномощията на президента и вицепрезидента, председателят на Народното събрание изпълнява функциите на държавен глава", коментира конституционалистът Наталия Киселова.

Тя допълни, че Народното събрание е длъжно да насрочи избори в двумесен срок за президент и вицепрезидент.

"Преди 2 години ви казах, че е възможно в лицето на председателя на Народното събрание да бъдат съвместени 3 длъжности – изпълняващ функциите на президент, служебен министър-председател и председател на парламента. Това показва, че логиката на конституционната промяна е била водена от конкретни персони", допълни Киселова.

"Кой от двата избора има предимство? Конституцията е предвидила последователност по отношение на тях. Дали трябва да се отложат изборите за Народно събрание – това вече е въпрос, който след консултации с парламентарните групи трябва да бъде решен", коментира още тя.

"Конституцията казва, че държавният глава, респективно вицепрезидентът, ако приемем, че има такова възможно развитие на нещата, дали едновременно, дали поотделно, това вече е въпрос на техни решения, Конституционният съд трябва самостоятелно по отношение на едната и на другата оставка, ако има такива, да се произнесе, като също няма срок и дотогава, докато няма решение на Конституционния съд по отношение на единия или другия, те изпълняват функциите си", заяви тя.

