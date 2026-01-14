Рая Назарян в началото на новата пленарна сесия: Нека в оставащото време да покажем конструктивен дух и добросъвестност

Булфото

Това е вероятно последна сесия на това Народно събрание (НС), каза в началото на заседанието председателят на парламента Рая Назарян. Тя пожела успехи през новата година. Нека в оставащото време да покажем конструктивен дух и добросъвестност, вярвам, че можете и ви пожелавам успешна работа, каза Назарян. Председателят на НС изрази надежда предстоящата предизборна кампания да не нажежи страстите в пленарната зала и българските граждани да не станат свидетели на самоцелно противопоставяне, обиди и конфронтации.

Вярвам, че можем да бъде по-толерантни, по-уважителни едни към други, градивни и диалогични, защото с поведението на всеки един от нас, както в пленарна зала, така и извън нея, с компетентността си, с опита си, с морала си и отдадеността си към работата, изграждаме образа на съвременния народен представител, обърна се към парламентарните групи председателят на парламента. Назарян пожела успешна работа, след което даде процедура по регистрация. Електронното табло отчете 216 народни представители в пленарната зала, предаде БТА.

Според правилника на Народното събрание всяка сесия се открива с химна на Република България и химна на Европейския съюз.

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Димитър Пенев.

При гласуване на седмичната работна програма беше отхвърлено искането на "Възраждане" като първа точка в четвъртък да бъдат изслушани ръководители на институции, сред които БНБ, за нарушения и проблеми след въвеждане на еврото. Точката е включена днес в дневния ред по силата на разпоредба в правилника, която дава възможност всяка първа сряда от месеца да влизат точки, за което не е необходимо гласуване.

Прието обаче искането на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) утре НС да разгледа промени в Закона за НСО. Точката е предвидена също за днес по силата на разпоредбата за първата сряда на месеца.

Прието беше и искането на "БСП-Обединена левица" в четвъртък да бъдат обсъдени промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти, свързани с намаляване на лихвите по студентските кредити.

Спазвайки правилника на парламента, в началото на всяка сесия председателят съобщава органите и членове на органи, чийто мандат е изтекъл и следва да бъдат избрани нови.

Рая Назарян и Явор Божанков влязоха в спор във връзка с възражението на депутата от ПП-ДБ срещу допуск на човек в сградата на НС, чието поведение спрямо народни представители той не приема.

През петата сесия на 51-то НС Деян Дечев от "БСП-Обединена левица" ще председателства комисията за контрол на службите са сигурност, чието председателство е на ротационен принцип, съобщи още Рая Назарян.

