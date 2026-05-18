"Райънеър" се подготвя са ситуация на "армегедон" заряди авиационното гориво и че по-слаби европейски авиокомпании може да не оцелеят

Пиксабей

„Райънеър“ (Ryanair) е подготвила планове за „армагедон“ заради кризата с авиационното гориво, но към момента не очаква да се стигне до подобно развитие, заяви главният финансов директор на компанията Нийл Сорахан пред телевизия Си Ен Би Си, предава БТА.

По думите му ирландският нискотарифен превозвач планира да изпълнява пълна програма от полети през летния и зимния сезон, въпреки нестабилността на енергийните пазари.

Сорахан предупреди, че някои по-слаби европейски авиокомпании, които са изпитвали затруднения още преди войната в Близкия изток, може да не оцелеят през зимата заради високите цени на авиационното гориво.

Той сравни ситуацията с фалита на „Спирит Еърлайнс“ (Spirit Airlines) в САЩ, където скъпото гориво е задълбочило вече съществуващи проблеми, включително високата задлъжнялост и нарастващите разходи.

Акциите на „Райънеър“ поевтиняха с 2,7 на сто в ранната търговия днес след публикуването на годишните резултати на компанията. От началото на годината книжата на авиокомпанията са загубили 27,5 на сто от стойността си.

Компанията съобщи, че е хеджирала 80 на сто от нуждите си от гориво за летния сезон при цена от 668 долара за метричен тон. Останалите 20 на сто не са защитени от ценови колебания, а разходите за тях са се увеличили значително заради волатилността на пазара.

Според Сорахан „Райънеър“ не е прекалено обезпокоена от евентуален недостиг на авиационно гориво, тъй като зависимостта на Европа от доставките през Ормузкия проток намалява, а петрол се доставя и от САЩ, Венецуела и Бразилия.

Главният изпълнителен директор на „Райънеър“ Майкъл О'Лиъри заяви през април, че ако цената на петрола се задържи около 150 долара за барел през летните месеци, европейски авиокомпании могат да фалират.

„Райънеър“ отчете 40-процентно увеличение на печалбата след данъци до близо 2,3 милиарда евро за финансовата година, приключила през март. Пътническият трафик е нараснал с 4 на сто до 208,4 милиона души.

Приходите на компанията обаче са намалели с 11 на сто до 15,54 милиарда евро.

Авиокомпанията посочи, че търсенето за летния сезон остава стабилно, но резервациите се правят по-късно от обичайното заради икономическата несигурност, инфлацията и опасенията около цените и наличностите на горивата.

Анализатори на „Сити“ (Citi) отбелязват, че „Райънеър“ е била принудена да намали цените в началото на летния сезон, за да привлече клиенти, но очакват тарифите през второто тримесечие да останат близки до нивата от миналата година.

Компанията засега не планира въвеждане на допълнителна такса за гориво, но Сорахан заяви, че превозвачът не изключва бъдещи увеличения на цените в зависимост от пазарната ситуация, допълва Си Ен Би Си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!