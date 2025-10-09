Райънер реже полетите до една от най-проспериращите страни в ЕС

Пиксабей

Нискотарифната авиокомпания Ryanair обяви, че ще намали с 1,2 милиона броя местата на полетите си до и от Испания през следващото лято, като част от продължаващия спор с испанския летищен оператор Aena за високите такси по регионалните летища. Новината беше съобщена от авиокомпанията на 8 октомври, предава The Independent, цитира Фокус.



Компанията ще прекрати всички полети до и от летище Asturias, Северна Испания, и ще пренасочи капацитета си към други дестинации. От Ryanair заявяват, че летищните такси в малките и често полупразни регионални летища в страната не са "конкурентни" и пречат на развитието на туризма и наемането на работна ръка в по-слабо развитите региони.



"Aena и основният й акционер - испанското правителство - продължават да вредят на растежа на регионалния трафик, туризма и заетостта в Испания чрез високите си летищни такси и неоправданите увеличения на цените", заяви главният изпълнителен директор на Ryanair Group Майкъл О’Лиъри. Съкращенията се равняват на близо 10% от летния капацитет на авиокомпанията в страната и идват след премахването на още един милион места за зимния сезон 2025 г.



Според Ryanair отнетите 1,3 милиона места от регионалните летища ще бъдат пренасочени към по-големите испански летища, както и към конкурентните дестинации в Италия, Мароко, Хърватия, Швеция и Унгария, където летищните такси са по-ниски. О’Лиъри също така разкритикува наложените на компанията т.нар. "глоби за незаконен багаж", които испанските власти са обещали да отменят, но все още не са предприети реални действия в тази посока.



Междувременно, Европейската комисия излезе с позиция, че глобите срещу Ryanair и други нискотарифни авиокомпании, свързани с начисляването на таксите за ръчен багаж, нарушават европейските разпоредби. В отговор на обвиненията, изпълнителният вицепрезидент на Aena, Хавиер Марин, заяви, че: "Испанската летищна система е изключително конкурентна. Летищните такси са разумни, а освободените от Ryanair маршрути вече се поемат от други авиокомпании".

