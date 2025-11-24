Раят в "Ергенът" се превърна в ад за нея

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Ситуацията в "Ергенът: Любов в рая" става все по-напрегната и постепенно започва да излиза от контрол.

Тихомир покани на среща Натали и тя прие за ужас на Орлин, а Габи Бланко веднага подхвърли, че по този начин хореографката е нанесла удар с нож в сърцето на сина на кмета на Монтана.

Видимо разочарован, Орлин опита да замаже положението, като промълви, че Натали сама се усеща.

Постъпката на Тихомир обаче докара до истерия Виктория.

Тя се разплака, и призна, че раят за нея на остров Родос се е превърнал в ад.

Вики бе ядосана на фитнес инструктора, още когато даде роза на Нети, а тази вечер бе категорична, че тази дама само се прави на много щастлива и много влюбена.

Преди Тихомир да се усамоти с Наталия, Виктория отиде при него и му каза, че се унижава, и че цялата му постъпка е супер долна и супер грозна.

Когато имаш едни уговорки, имай очи да ги спазваш. Сега си гушкай гаджето и си затваряй устата. И дори да дойдеш за извинение, просто си го спести, защото не ми трябва. Моралните ценности изчезнаха и ти ще бъдеш трето колело в тази връзка, избухна по бТВ Вики.

