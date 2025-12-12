Райчев: Има могъщ фактор, ще оправим държавата

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Властта бе страшнно силна и непоклатима, заради високото влияние в съдебната система, и изведнъж рязко свърши и влязохме в нов етап. Да, по тази причина България е в нов етап. Това заяви Андрей Райчев.

На терена има огромен могъщ фактор, много високо политически осъзнати хора. Какво ще бъде нататък, е много трудно да се каже, защото това не е същата история. Само помислете, 120 000 души, това прави този протест уникален. Невероятен факт е, че е в 24 градове, някои от които не са окръжни градове, протести и навън, в посолства. Просто това е удивително, избухна социологът.

Виждаме висока политическа зрялост от българите и трябва много да се гордеем с това. Не, защото съм „за“ или „против“ това правителство, не е там въпроса. Това показва, че рязко сме се европеизирали, държим се по нов начин и вече го няма това всички да кажат: Майната ви, правете, каквото искате. Ще оправим държавата, добави емоционално по бТВ Андрей Райчев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!