Райчев: Над 3.5 милиона хора ще гласуват на изборите

Редко Петров

Стопкадър бТВ

Изборът на президента за връчване на мандат беше БСП или Доган. Решението му да го даде на Доган е известно наказание към БСП, но е логично, разбира се, включително и заради последното гласуване за охраната на Пеевски. Така Радев дава мандата на единствените, които 100% не са Пеевски. Този негов ход е антиПеевски.

Това аяви Андрей Райчев.

Според социолога отчетливо се вижда, че има сближаване между Румен Радев и „Продължаваме промяната“.

Те имаха различие относно позициите си за Украйна, но кулминацията се получи по време на протеста. Те положиха огромни усилия на самия площад да няма украински знамена и Радев да не коментира нищо. Това беше предварително договорено и от партиен, протестът се пренесе в общонационален, което е много трудно при наличие на украинската война, добави Райчев.

Въпросната коалиция, тя е антиПеевски и антиБорисов, като има нюанс да го пренесат към Пеевски, и след изборите да подходят и към самия Борисов в опит да се направи онова, което бе замислил Христо Иванов навремето. Това е операцията, в която влизат. Те може да искат, но дали ще успеят зависи, само от гласуващите. Дали те ще бъдат над 2.5 милиона или на 3.5 милиона, каквото е моето мнение, и как ще бъдат разпределени гласовете, допълни по бТВ Андрей Райчев.

