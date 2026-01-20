Райчев: Недовършеният протест от 2020 година духа в гърба на Радев

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Нормално е Бойко Борисов да има повече доверие на Радев, отколкото на ПП-ДБ. Това е логично, защото Радев не го е арестувал, а ПП-ДБ го арестуваха, при това незаконно. Така Андрей Райчев започна коментара си за историческото решение на Румен Радев да напусне поста си на държавен глава и да стане лидер на партия.

Това е много дългоочаквано събитие. Противниците на Радев мислеха, че няма да стане, няма да посмее или ще си довърши мандата и тогава. Той обаче намери този момент за необходим, успя да съсредоточи върху себе си достатъчно внимание. Това не е някакъв периферен акт, той излезе от позицията на Цар Симеон. Тази ситуация сме я гледали точно преди 25 години. Цялата нация го гледа, смята, че връчи властта, продължи социологът.

Ще видим колко ще стане това с връчването на властта. Нали знаете тази шега, че най-важното качество на парите е тяхното количество. Най-важната характеристика на един електорат е неговата големина. Да видим колко ще е при Радев. Никой не се съмнява, че ще е под 80 депутата, някой казва 100, има, които казват 120, но не ми се вярва. Със сигурност има нещо, което духа в гърба му, и това е недовършения протест от 2020 година, добави в „Лице в лице“ Андрей Райчев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!