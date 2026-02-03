Райчев: Президентът прави жест към синьото с Гюров

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Социолог изрази убеденост, че Андрей Гюров ще бъде избран за служебен премиер. Андрей Райчев асоциира този избор на президента със синьото.

Жестът на Йотова и Радев с Гюров е към синьото. Това е предизборен жест - ние вярваме и слагаме ваш, това е съюзнически жест, не е коалиране. Въпреки че викат шарланатаини, национални предатели, и въпреки настроенията на електората, започна Райчев.

Залогъг на Радев е да изгради нови отношения с ПП-ДБ, което ще е трудно, но без това няма да има никаква нова коалиционна система. Пред Радев има два варианта на поведение, тип Симеон и тип Бойко Борисов, когато те бяха на своите вълни. Борисов през 2008-а, 2009-а, Симеон през 2001-ва. Това са два различни принципа, и не може да кажеш, че единият е добър, а другият е лош. Зависи от преценката на ситуацията и оценката на личните качества, продължи той.

Как стоеше Борисов? Тройната коалиция, ламята с трите глави, Станишев. През цялото време сочеше противника и така се делеше вълната. Симеон правеше точно обратното. Нито една червена линия, нито обижда, никой не напада, даже преките си врагове не споменава, допълни Райчев.

Радев очевидно избра Симеоновския подход, защото според неговата оценка е достатъчно понятно какво ще събаря. То се подразбира и неговите избиратели го подразбират, и предизборната кампания ще тече без червена линия. Той си остави следната възможност, той си оставя ПП-ДБ. Има и към „Възраждане“, защото ще му трябва диалог за съдебната система. Но може и те да не стигнат. Тогава ще му трябва Борисов, но ние не знаем какви ще са гласовете на изборите. Но Радев води съзнателна политика, която включва всичко без Пеевски, каза още по бТВ Андрей Райчев.

