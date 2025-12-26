Райна Кабаиванска: Политиката не може да се бърка в артистичните съдби

Снимка: Булфото, архив

Най-важното е, че има все още илюзия в изкуството, че се намираш в някакъв друг свят, в някакви други размери, но в красота.

Това сподели в предаването "РадиоТочка" по БНР оперната прима Райна Кабаиванска.

"В изкуството и в любовта нищо не се променя. Истинското изкуство е раждано преди хиляди години и продължава да живее. Светът ще продължава и напред да се радва на едно грамадно, натрупано през вековете, изкуство. ... Има толкова технологии, че можеш да не ходиш на театър, а с едно копче пред телевизора се включваш в целия свят. Но в театъра е нещо съвсем друго - магически свят, в който влизаш и се потопяваш. ... В театъра ти дишаш с артистите. Попадаш в един свят, който не съществува повече, на хубави чувства, на невероятни страсти, свят, в който любовта и обичта към човека побеждава. Нашата съдба е много хубава, защото можем да живеем в този магически свят", каза още тя.

Според нея политиката не може да се бърка в артистичните съдби, защото светът е отворен за всички артисти от всички страни:

"Човечеството е едно и трябва да живее в мир и в блестяща култура, която ни дават вековете зад нас. Изкуството си има своята теглилка и си има своите принципи, така че нито политика, нито някаква международна реалност не може да се меси в изкуството".

Това, че живеем на едно високо ниво - културно и ежедневно - ни задължава да се борим това да остане и за нашите деца и внуци, смята оперната прима:

"Винаги съм се надявала, че в моите старини ще има мир на света. Това ми беше мечтата. А виждам, че все още човек убива човека и в наше време има война. В нашето време - с нашите виждания и с нашите изисквания - това не може да съществува повече".

Оперната прима планира поредния си Майсторски клас в София през есента на 2026 г.

