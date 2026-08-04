"Райнметал" ще произвежда в България след промени в сделката

Кадър Ютуб

Ще има производство на муниции от "Райнметал" в България след "някои модификации", заяви посланикът на Германия у нас Ирене Планк пред "Дневник".

По думите ѝ обявеното от кабинета "Радев" отлагане на плана е заради наложените в Бюджет 2026 икономии и искане от българска страна за офсетна част в договора.

По думите на Планк срещата в София с премиера, Александър Пулев и представителя на „Райнметал“ Паскал Шрайер е била предварително планирана. Тя е била свързана със създаването на постоянни структури за комуникация между германския концерн и Министерството на икономиката.

"Тя показа, че процесът работи", увери дипломатът.

"След нея е ясно, че ще има някои модификации, което е нещо естествено - светът се променя, обстоятелствата се променят. Голям оптимист съм, че се движим в правилната посока. Ще трябва да изчакаме още няколко седмици или месеца преди да видим адаптирания вариант на проекта", обясни тя.

"Пари няма, теренът за осъществяване на проекта не е оптимален": кабинетът продължи диалога с "Райнметал" за завода, но без ясна рамка за развитие

По думите ѝ един от въпросите на българската страна е, че трябва да има офсетна част в договора за продукти, които да се произвеждат в България. "Преговорите ще донесат задоволително решение и за двете страни", увери Планк.

По въпроса защо още няма съвместно дружество тя каза, това е целта, към която се стремят страните, като посочи, че в Бюджет 2026 са наложени икономии и е станало ясно, че не всичко по проект ще може да бъде финансирано със средствата от инициатива европейската SAFE за отпускане на дългосрочни заеми при превъоръжаване и съвместни покупки в отбраната, пише novini.bg.

"При дискусиите на бюджета за 2026 г. в парламента през последните седмици и месеци стана ясно, че ще трябва да се направят някои бюджетни икономии, което се отразява на инвестирането в този проект. Трябва да се изяснят сроковете, в които трябва да се направи инвестицията. Това са отговори, които трябва да дойдат от българското правителство, от министрите на финансите и на икономиката, както и от двете компании в проекта. Но разговорите са много конструктивни. Оптимист съм", каза Ирене Планк.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!