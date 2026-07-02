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Район "Приморски": Минералната вода от чешмата в курорта "Св. Св. Константин и Елена" е негодна за пиене

02.07.2026 / 12:17 1

снимка: Район "Приморски"

Минералната вода, течаща от чешмата в курорта "Св. Св. Константин и Елена" не отговаря на изискванията за качество. За това алармираха от администрацията във варненския Район "Приморски" след издадено предписание от РЗИ Варна.

На основание протокол от изпитване на води №ЛИК-Д313СМБ на „Лабораторно-изпитвателния комплекс” при РЗИ-Варна, Ви уведомяваме, че след извършени лабораторни изследвания на проба вода от минерален водоизточник - обществена минерална чешма в к.к. „Св. Св. Константин и Елена” - кръгово кръстовище е констатирано, че водата не отговаря на изискванията за качество!, поясняват от районната администрация.

На водоизточника е поставена табела с надпис: „ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ!”

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Коментари
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kris (преди 29 минути)
Рейтинг: 629470 | Одобрение: 123785
Да пият от морето....Казват водата била кристално чиста.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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