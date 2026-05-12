Район "Приморски" с предупреждение за Маратон „Варна 2026“

Снимка: Булфото, архив

От район "Приморски" излязоха с предупреждение за предстоящото издание на Маратон „Варна 2026“.

Припомняме, че атлети от 40 държави ще се включат в 11-ото издание на надпреварата, която ще се проведе в неделя - 17 май, в часовете от 09:00 до 15:00 ч.

Трасето на маратона започва от площад „Независимост“ и преминава през:

• централната пешеходна алея (бул. „Княз Борис I“);

• района на ФКЦ;

• Морската градина;

• бул. „Княз Борис I“ (от Икономическия университет до „Евксиноград“);

• Алея Първа;

• района на Аквариума;

• Шишкова градинка;

• площад „Независимост“.

"Във връзка с провеждането на спортното събитие се обръщаме към собствениците и наемателите на заведения и търговски обекти, разположени по трасето на маратона: да ограничат използването на общински терени в рамките на събитието и да оказват съдействие при необходимост на служителите на Община Варна, ангажирани с провеждането на маратона", написаха от районната администрация във фейсбук страницата си.

