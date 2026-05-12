Район "Приморски" с предупреждение за Маратон „Варна 2026“
Снимка: Булфото, архив
От район "Приморски" излязоха с предупреждение за предстоящото издание на Маратон „Варна 2026“.
Припомняме, че атлети от 40 държави ще се включат в 11-ото издание на надпреварата, която ще се проведе в неделя - 17 май, в часовете от 09:00 до 15:00 ч.
Трасето на маратона започва от площад „Независимост“ и преминава през:
• централната пешеходна алея (бул. „Княз Борис I“);
• района на ФКЦ;
• Морската градина;
• бул. „Княз Борис I“ (от Икономическия университет до „Евксиноград“);
• Алея Първа;
• района на Аквариума;
• Шишкова градинка;
• площад „Независимост“.
"Във връзка с провеждането на спортното събитие се обръщаме към собствениците и наемателите на заведения и търговски обекти, разположени по трасето на маратона: да ограничат използването на общински терени в рамките на събитието и да оказват съдействие при необходимост на служителите на Община Варна, ангажирани с провеждането на маратона", написаха от районната администрация във фейсбук страницата си.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!