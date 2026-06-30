Район "Приморски" за арестувания и освободен геодезист: Лицето никога не е било наш служител

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От район "Приморски" направиха важно опровержение на тиражирана в медиите информация.

Ето какво съобщават от там:

"Във връзка с публикуваната информация , съдържаща твърдението, че лицето Станислав Радев е „служител в район „Приморски“, Ви уведомяваме, че това твърдение не отговаря на истината.

Посоченото лице никога не е било служител на район „Приморски“ към Община Варна и не е заемало длъжност в районната администрация.

Разпространяването на невярна информация, която необосновано свързва район „Приморски“ с конкретен наказателноправен казус, въвежда в заблуждение обществеността и създава неверни внушения, уронващи авторитета на районната администрация.

Молим, на основание журналистическите стандарти за точност и достоверност на публикуваната информация, да предприемете необходимите действия за коригиране на публикацията, като премахнете невярното твърдение, че лицето е служител на район „Приморски“, както и да публикувате настоящото опровержение."

Спрямо 49-годишен мъж са предявени обвинения в документно престъпление - затова, че в условията на продължавано престъпление през 2023 г. във Варна е изготвил геодезически снимки на сгради в поземлен имот с възложител частно дружество, които са станали причина да се внесат неверни обстоятелства в официален документ, послужили за издаване на удостоверения за търпимост на строежи, включително в местността „Баба Алино“. Престъплението е наказуемо по чл. 314, вр. чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс. Това съобщават от пресцентъра на Районен съд - Варна.

Съдът счете, че от събраните на този етап от разследването доказателства в досъдебното производство може да се направи обосновано предположение за авторство на деянието. Предвид данните за наличие на адресна регистрация, чистото му съдебно минало и липсата на криминални прояви, реалната опасност обвиняемият да се укрие или да осуети разследването не е завишена.

Съдът съобрази и обстоятелството, че престъплението, за което 49-годишен мъж е привлечен за обвиняем е по чл. 314 от НК, за което е предвидено наказание лишаване от свобода до две години или пробация, което в конкретния случай, предвид липсата на съдимост, ако той бъде признат за виновен по него предполага освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание глоба.

Съдът прие, че не са налице кумулативно изискуемите предпоставки за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” и отхвърли искането на прокуратурата за налагане на най-тежката процесуална мярка за принуда, като с оглед тежестта на повдигнатото обвинение определи на 49-год. мъж мярка „подписка“.

Обжалването на определението по мярката е в 3-дневен срок, като в случай на обжалване или протест делото е насрочено за разглеждане пред горната съдебна инстанция – ВОС, за 3 юли от 11 часа.

Редактор "Екип на Петел",

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