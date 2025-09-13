Район във Варна без вода в събота

снимка: Булфото

Няколко места във Варна остават без вода днес.

Това съобщават от ВиК.

От 9.30ч до около 16:00ч на сухо ще са абонатите в района около ул. "Орлово гнездо" до ул "Девня" и до ул "Велека".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!