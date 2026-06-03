Районен съд – Варна наложи наказания на четирима водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици

Снимка Пиксабей

Съдът наложи условно наказание от 3 месеца лишаване от свобода на 28-годишен водач, хванат да управлява автомобил „Рено“ след употреба на смес от наркотични вещества– амфетамин и метамфетамин. Деянието е установено при проверка в село Старо Оряхово на 16 май тази година. Подсъдимият бе лишен от право да управлява автомобил в продължение на една година и три месеца.

Също условно наказание от 3 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок, получи 64-годишен водач, шофирал с алкохолна концентрация от 1,68 на хиляда. Той бил зад волана на лек автомобил „Мазда“ на 26 май т.год., когато бил засечен при проверка с дрегер по пътя между Варна и Белослав. Шофьорската книжка на подсъдимия ще бъде отнета за срок от една година и три месеца.

За случай от 18 май т.год. във Варна, при който 45-годишен мъж е установен да управлява „Ауди“ с концентрация на алкохол в кръвта 1,52 на хиляда, също в бързо производство, със споразумение, на подсъдимия бе наложено наказание от 6 месеца лишаване от свобода условно, както и лишаване от правоуправление за срок от една година и 6 месеца.

Районният съд във Варна наложи ефективно наказание от 7 месеца лишаване от свобода при общ режим на 52-годишен водач, хванат да управлява на 20 май т.год. лек автомобил „Опел“ във Варна с алкохолна концентрация от 2,59 промила. Подсъдимият е осъждан и с подписването на споразумението приема да изтърпи наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от две години.

Четиримата подсъдими следва да заплатят в полза на държавата равностойността на автомобилите. Постигнатите и одобрени от съда споразумения са окончателни, съобщиха от пресслужбата на Районен съд - Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!