Райони без вода във Варна и областта

снимка: Булфото

До около 15.00 ч. без вода във Варна ще са бл. 2 вх. 1 и вх. 2 в кв."Владиславово", съобщават от ВиК



До около 17.00 часа без вода ще са абонатите от бл. 5, бл. 6, бл. 7 и къщите около тях в гр. Аксаково.

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