Райони във Варна без вода в събота

снимка: Булфото

На няколко места край Варна днес ще са без вода.

Това съобщават от ВиК.

От 10 часа до около 14 часа на сухо ще са част от м.Добрева чешма, м.Розмарин и кв."Виница - север".

