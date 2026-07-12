Райони във Варна останаха без вода поради аварии
12.07.2026 / 11:26 0
Снимка Булфото
Няколко района във Варна са без вода днес поради аварии, съобщиха от ВиК-дружеството.
- до около 15 часа - част от местност "Ракитника";
- до около 18 часа - местност "Малко Ю";
- до около 15 часа - част от кв. "Младост", пише moreto.net.
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