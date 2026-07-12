Райони във Варна останаха без вода поради аварии

Снимка Булфото

Няколко района във Варна са без вода днес поради аварии, съобщиха от ВиК-дружеството.



- до около 15 часа - част от местност "Ракитника";



- до около 18 часа - местност "Малко Ю";



- до около 15 часа - част от кв. "Младост", пише moreto.net.

Редактор "Екип на Петел",

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